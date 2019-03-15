В МИДе назвали способ урегулировать ситуацию на Корейском полуострове

Продолжение переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном позволит разрешить ситуацию на Корейском полуострове, заявил замглавы российского МИДа Игорь Моргулов.

Москва призывает КНДР не ослаблять усилий, отметил дипломат в пятницу, 15 марта, на приеме в посольстве Северной Кореи в Москве.

«Мы убеждены, что продолжение северокорейско-американского диалога будет способствовать укреплению доверия, необходимого для поэтапного урегулирования ситуации», — цитирует замминистра «Интерфакс».

Ранее в пятницу официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Москва последовательно выступает за продолжение диалога Вашингтона с Пхеньяном. Так в ведомстве прокомментировали заявление замминистра МИД КНДР Цой Сон Хи о том, что в Пхеньяне задумались о судьбе дальнейших переговоров с американской стороной по денуклеаризации.

В конце февраля 2019 года во вьетнамском Ханое состоялся второй саммит президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. В первый день главы государств провели встречу один на один и пообщались за рабочим ужином.

На следующий день политики раньше запланированного срока покинули отель Legend Metropole, где проходили переговоры тет-а-тет. Позже в Белом доме рассказали, что стороны не достигли соглашения по вопросу полной денуклеаризации КНДР.