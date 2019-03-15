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В Риме разыграли убийство Цезаря в годовщину его смерти

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Фото: commons.wikimedia.org/Художественный музей Уолтерса
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В центре Рима прошло театрализованное представление, приуроченное к годовщине гибели правителя и полководца Гая Юлия Цезаря от рук заговорщиков. Об этом в пятницу, 15 марта, сообщает «РИА Новости».

Участники постановки, переодевшись в костюмы римских сенаторов и граждан республики I века до н.э., разыграли историю заговора и убийства Цезаря на предполагаемом месте его гибели — площади Торре-Арджентина.

После этого они прошли к храму божественного Юлия на римском форуме, где финалом постановки стала сцена оплакивания Цезаря его женой Кальпурнией. Роли исполнили любители исторической реконструкции из общества Gruppo Storico Romano.

Гай Юлий Цезарь — древнеримский государственный и политический деятель, полководец, писатель. Погиб в результате заговора римских нобилей (правящее сословие рабовладельческого класса), недовольных его единовластием и опасавшихся слухов о наречении его царем.

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