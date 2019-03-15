Курс доллара обновил минимум 2019 года

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 15 марта, опустился ниже 65 рублей 155 копеек, обновив тем самым минимум этого года и октября 2018 года, который составлял 65 рублей 22 копейки, пишет ТАСС.

Минимум текущего года 13 марта обновил и курс евро. Он спускался ниже 73 рублей 96 копеек.

Ранее, 6 марта, Министерство экономического развития России ухудшило прогноз по курсу рубля на 2019 год с 63,9 рубля до 66 рублей за доллар. В ведомстве связали это с усилением санкционного давления.

3 марта начальник отдела продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов заявил, что на фоне биржевого конфликта США и Китая доллар и евро в марте могут заметно вырасти. Эксперт спрогнозировал, что в марте курс американской валюты может подняться до 68 рублей. В начале весны эта ситуация традиционна, так как инвесторы закрывают спекулятивные позиции и уходят в защитные инструменты, пояснил он.