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Определена дата проведения юбилейного форума-выставки «Госзаказ»

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Фото: пресс-служба форума-выставки «Госзаказ»
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Всероссийский форум-выставка «Госзаказ» пройдет с 3 по 5 апреля 2019 года в Москве на ВДНХ, мероприятие проводится в 15-й раз, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия» 15 марта.

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Форум посвящен государственным, муниципальным, корпоративным закупкам, на нем будут присутствовать все участники рынка: заказчики, регуляторы, поставщики, подрядчики и исполнители.

«Девиз предстоящего форума: «Ускоряем цифровизацию закупок — выполняем указы президента!». Участники и гости мероприятия смогут ознакомиться с лучшими образцами отечественной продукции для государственных нужд — от продуктов питания до инновационных разработок», — сказано в сообщении организаторов.

В настоящее время организаторы ведут активную подготовку к мероприятию — формируют деловую программу, определяют состав спикеров и модераторов. Кроме того, на форуме будет представлена масштабная выставочная экспозиция.

Форум-выставка проходит при поддержке правительства России.

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