Загрязнение реки Енисей пресекли в Красноярске

В Красноярске региональная прокуратура пресекла сброс сточных вод с набережной Енисея в районе Центрального парка. Проверка началась после сообщений в СМИ о том, что на левобережной набережной заметили незамерзающий и зловонный ручей.

Специалисты Росприроднадзора нашли незаконно подсоединенные к сетям канализации объекты и врезки в ливневую канализацию и заблокировали их. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Ответственного сотрудника компании-виновника оштрафовали на 5 тыс. рублей. Загрязнение Енисея удалось остановить.