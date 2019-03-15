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Глава МВД посетил Карелию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев посетил Карелию, в ходе визита он ознакомился с ходом реконструкции объектов регионального МВД.

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В рамках работы государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия министр осмотрел в Петрозаводске здание Экспертно-криминалистического центра. В настоящее время там идет капитальный ремонт, который должен закончиться в 2020 году, сообщила в пятницу, 15 марта, официальный представитель МВД Ирина Волк. Ее заявление приводится на официальном сайте ведомства.

С запуском центра в эксплуатацию полиция получит возможность проводить сложные, комплексные экспертизы, в том числе ДНК-исследования, что существенно повысит результативность работы по расследованию преступлений.

Также Колокольцев посетил отдел МВД России по Медвежьегорскому району, где завершается ремонт. Для удобства граждан практически все подразделения районной полиции будут сосредоточены в одном здании.

Глава МВД провел совещание с руководящим составом республиканского управления. В ходе него министр обратил внимание на необходимость повышения уровня раскрываемости преступлений, противодействия коррупции, борьбы с наркобизнесом, предоставления государственных услуг населению в сфере миграции.

В конце февраля глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что в 2018 году по инициативе МВД в соцсетях было заблокировано почти 26 тыс. ресурсов из-за распространения информации, причиняющей вред несовершеннолетним.

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