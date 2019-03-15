Карантин по ящуру продолжает действовать в Уссурийске

В селах Уссурийского городского округа продолжает действовать карантин по ящуру, введенный 11 января. Теперь необходимо провести дополнительные исследования.Только после получения результатов ограничения отменят.

На помощь уссурийским зоомедикам прибудут специалисты из Владимира с необходимым оборудованием. Как рассказал корр. ИА UssurMedia источник, обследованию подлежит крупный рогатый скот, выставлены круглосуточные карантинные посты. Проводится дезинфекция и обязательная вакцинация восприимчивых животных.

Вспышка заболеваемости ящуром была зафиксирована в Михайловском районе на крупном предприятии. Вскоре вирус выявили еще на нескольких производствах, а также в личных подсобных хозяйствах. Карантин был введен на территории семи муниципалитетов. Все владельцы личных хозяйств, которые пострадали от распространения ящура, смогут рассчитывать на возмещение стоимости изъятых продуктов за счет краевого бюджета.