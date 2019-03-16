В МИДе рассказали о планах России по размещению ракет в Европе

Москва не будет размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе до тех пор, пока этого не сделает Вашингтон. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко в интервью журналу «Международная жизнь».

При этом Россия продолжит принимать симметричные меры для обеспечения баланса.

«Если возобладают интересы обеспечения безопасности и европейцы действительно не хотят превращения континента в плацдарм для размещения американских сил и полного военно-политического и геополитического подчинения США, то они должны воспротивиться этим планам, если они реально появятся», — заявил замминистра, имея в виду размещение ракет США в Евросоюзе.

Ранее об этом же говорил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. По его словам, Вашингтон искусственно создает неопределенные ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), что может привести к возвращению холодной войны.

2 февраля Вашингтон начал процедуру выхода из ДРСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа и ссылаясь на существование российской ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые соглашением нормы.

Минобороны России опровергло обвинения, продемонстрировав ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе. Однако представители США и многих западных стран не пришли на мероприятие.

В послании Федеральному собранию 20 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет первой размещать нарушающие ДРСМД ракеты, но сделает это только в случае реальной угрозы.

4 марта глава государства подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. При этом в Москве неоднократно отмечали готовность к новым инициативам по контролю над вооружениями, если они будут разработаны с учетом интересов всех участников.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности. Помимо этого, соглашение запрещает Москве и Вашингтону использовать пусковые установки, предназначенные для этих ракет.