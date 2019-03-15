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Сергею Звереву предложили баллотироваться в Мосгодуму

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Стилисту, певцу и парикмахеру Сергею Звереву предложили баллотироваться в Московскую городскую думу. Такая идея возникла у журналистов после того, как его одиночный пикет для решения проблемы строительства завода на берегу Байкала помог привлечь внимание к проблеме.

«Вот уж звезда в шоке! И такой прихожу я весь в короне, мантия на мне в жемчугах и перьях. Я уже пришел, а шлейф еще 20 м тянется за мной. К трибуне иду, а за мной его еще несут», — цитирует Зверева НСН.

Исполнитель задался вопросом, долго ли его будут терпеть в Мосгордуме.

«Кто будет за меня голосовать? Вы? Так, буду готовиться, думать, выбирать партию», — пошутил он.

4 марта Зверев устроил одиночный пикет против строительства завода по розливу воды на озере Байкал. 11 марта его вызвали в полицию для составления административного протокола за нарушение правил проведения митингов.

15 марта Кировский районный суд города Иркутска принял решение приостановить строительство завода по производству питьевой воды на озере Байкал в поселке Култук Слюдянcкого района.

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