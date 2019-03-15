Захарова назвала интервью британского посла в Москве суицидальным

Официальный представитель МИД Росиии Мария Захарова раскритиковала интервью британского посла в Москве Лори Бристоу газете «Коммерсант», назвав его «суицидальным и агрессивным», передает 15 марта ТАСС.

«Такой несуразицы даже я не ожидала. Интервью шокирует по своей странности, безапелляционности и агрессивности. Перечислены все клише, глупости, которые традиционно адресует России британская сторона», — сказала она.

Захарова прокомментировала слова посла о смерти в 2006 году экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, сказав, что Бристоу исходит из того, что «вопрос закрыт и виновата Россия». Официальный представитель МИДа напомнила, что призывы страны поделиться информацией по делу были отвергнуты Лондоном, при этом Москва «не раз высказывалась за объективное, непредвзятое расследование причин смерти российских граждан в Великобритании».

Захарова добавила, что интервью свелось к тому, что Россия должна признаться во всех грехах, даже не имея к ним никакого отношения. Она подчеркнула, что «такая линия не может стать платформой для нормализации двустороннего сотрудничества и его развития в конструктивном русле».