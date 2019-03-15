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Рамки автоконтроля веса начнут работать на трассах Калининградской области

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На 10 трассах Калининградской области начнут работать рамки автоматического весогабаритного контроля. Тестирование оборудования уже завершено, и с 18 марта работа будет происходить в штатном режиме.

Как рассказали «Калининград.Ru» в пресс-службе регионального правительства, подобные рамки позволят проводить контроль веса без остановки транспортного средства. Все превышения весовых нагрузок и габаритов будут фиксироваться. Извещения о штрафе нарушители будут получать таким же образом, как и за нарушение скорости.

Замдиректора управления дорожного хозяйства Калининградской области Дмитрий Анисимов сообщил, что главной целью рамок является сохранение областных дорог. Весогабаритные параметры устанавливаются согласно федеральному законодательству.

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