Рамки автоконтроля веса начнут работать на трассах Калининградской области

На 10 трассах Калининградской области начнут работать рамки автоматического весогабаритного контроля. Тестирование оборудования уже завершено, и с 18 марта работа будет происходить в штатном режиме.

Как рассказали «Калининград.Ru» в пресс-службе регионального правительства, подобные рамки позволят проводить контроль веса без остановки транспортного средства. Все превышения весовых нагрузок и габаритов будут фиксироваться. Извещения о штрафе нарушители будут получать таким же образом, как и за нарушение скорости.

Замдиректора управления дорожного хозяйства Калининградской области Дмитрий Анисимов сообщил, что главной целью рамок является сохранение областных дорог. Весогабаритные параметры устанавливаются согласно федеральному законодательству.