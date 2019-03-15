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Синоптики рассказали о погоде в Москве и области на выходных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Жителей Москвы и Подмосковья в выходные 16 и 17 марта ждет облачная погода с прояснениями, слабыми осадками и сильным ветром до 20 м/с. Об этом в беседе с RT рассказал заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков.

По словам специалиста, в Москву движется теплый фронт с запада, он повлияет на погоду в выходные дни и в начале следующей рабочей недели. В ночь на 16 марта температура воздуха составит -1…-3 градус, днем — от 0 до +2 градусов, местами потеплеет до +5 градусов. Ветер будет юго-восточный с порывами до 11 м/с, временами — до 20 м/с 16 и 17 марта. В ночь на 17 марта температура воздуха составит 0 градусов в городе и -1…+1 в области. Днем потеплеет до +3…+5 градусов, в области — до +6 градусов.

18 марта ожидается переменная облачность, небольшие осадки. Ночью похолодает до 0 градусов в городе и до -1…+1 градуса в области, днем потеплеет до +5…+7 градусов. 19 и 20 марта погода начнет меняться, вырастет атмосферное давление, воздух прогреется до +3…+8 градусов днем, ночью столбики термометров покажут -2…+3 градуса. 21 марта в столичном регионе ожидается +4…+9 градусов.

4 марта в Гидрометцентре рассказали, что снег в Москве в 2019 году растает раньше обычного.

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