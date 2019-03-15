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В США заявили о желании продолжить диалог с КНДР

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Администрация США намерена продолжить переговоры с КНДР о денуклеаризации, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео. Об этом в пятницу, 15 марта, сообщает Reuters.

Помпео отметил, что лидер КНДР Ким Чен Ын дал обещание не проводить ядерных и ракетных испытаний. В Вашингтоне выразили надежду, что данное заявление будет выполнено.

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Ранее в пятницу стало известно, что руководство КНДР рассматривает решение о приостановке дальнейших переговоров с США о денуклеаризации. Как сообщила заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи, у страны «нет намерения идти на уступки требованиям США, выдвинутым на саммите в Ханое».

По словам замминистра, глава КНДР Ким Чен Ын намерен в ближайшее время выступить с официальным обращением, чтобы заявить о своем решении и дальнейших действиях.

В конце февраля 2019 года во вьетнамском Ханое состоялся саммит президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. В первый день главы государств провели встречу один на один и продолжили общение за рабочим ужином.

На следующий день, 28 февраля, политики раньше запланированного срока покинули отель Legend Metropole, где проходили переговоры тет-а-тет. Позже в Белом доме рассказали, что сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу полной денуклеаризации КНДР.

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