Посевные площади существенно сократили в трех районах Удмуртии

На территории трех районов Удмуртской Республики существенно сократили посевные площади. Об этом заявила министр сельского хозяйства и продовольствия региона Ольга Абрамова, сообщает пресс-служба Госсовета республики.

По ее словам, речь идет о Юкаменском, Завьяловском и Ярском районах. Во всех них наблюдается тенденция к уменьшению посевных площадей. Самое большое снижение демонстрирует Завьяловский район — здесь площадь посевов сократилась на 6,275 га, пишет ИА «Сусанин».

Однако в Кизнерском, Малопургинском, Киясовском, Сюмсинском и Якшур-Бодьинском районах наблюдается положительная динамика.

Министр также отметила, что в 2019 году фермерские хозяйства и сельхозорганизации планируют засеять почти 931 тыс. га.