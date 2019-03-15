Прямой эфир

Посевные площади существенно сократили в трех районах Удмуртии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На территории трех районов Удмуртской Республики существенно сократили посевные площади. Об этом заявила министр сельского хозяйства и продовольствия региона Ольга Абрамова, сообщает пресс-служба Госсовета республики.

По ее словам, речь идет о Юкаменском, Завьяловском и Ярском районах. Во всех них наблюдается тенденция к уменьшению посевных площадей. Самое большое снижение демонстрирует Завьяловский район — здесь площадь посевов сократилась на 6,275 га, пишет ИА «Сусанин».

Однако в Кизнерском, Малопургинском, Киясовском, Сюмсинском и Якшур-Бодьинском районах наблюдается положительная динамика.

Министр также отметила, что в 2019 году фермерские хозяйства и сельхозорганизации планируют засеять почти 931 тыс. га.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Курские аграрии объявили о готовности к весенне-полевым работам
Аграриям Приангарья выделят 250 млн рублей на компенсации

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017