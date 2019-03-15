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Нарушитель ПДД оплатил за один день почти 60 штрафов в Петербурге

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В Санкт-Петербурге нарушитель правил дорожного движения оплатил за один день 56 штрафов. Все они были за превышение скорости.

Как сообщает пресс-служба УФССП, 38-летний водитель систематически превышал разрешенную скорость. Все нарушения зафиксированы камерами наблюдения. В результате у него накопились 56 штрафов на общую сумму 40 тыс. рублей, пишет телеканал «78».

По месту жительства нарушителя был направлен судебный пристав, однако дома того не оказалось. Требование о явке было передано соседям.

На следующий день злостный нарушитель явился в отделение ФССП. Сотрудникам он предоставил квитанцию, подтверждающую полную оплату задолженности.

12 мата начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников сделал заявление о том, что в ГИБДД выступили в поддержку снижения с 20 до 10 км/ч порога превышения скорости автомобиля, за который может быть выписан штраф.

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