«Газпром нефть» объявила набор молодых профессионалов

Компания «Газпром нефть» запустила проект «Профессионалы 4:0», который поможет крупным компаниям привлечь молодых и талантливых управленцев с амбициями. Об этом «Известиям» рассказал гендиректор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков.

По его словам, цифровая платформа позволит крупным игрокам найти для решения конкретных задач талантливых профессионалов. Первыми, кого пригласили принять участие в проекте, стали финалисты конкурса управленцев «Лидеры России». Также будут приглашены студенты, молодые ученые и предприниматели.

Партнерские соглашения уже заключены с девятью организациями. В их числе СИБУР, «Ростелеком», «Россети» и правительство Ленинградской области, которые предложили участникам 40 проектов, а к концу года их число может приблизиться к 100, предположил Дюков.

«Крупный бизнес приходит на платформу с конкретными задачами. Для компании «Газпром нефти» это возможность быть конкурентоспособной и быстро меняться в соответствии с вызовами. У компании много проектов, и для того, чтобы их реализовывать, нужны соответствующие ресурсы и люди, которые в состоянии это сделать. У нас есть люди, ресурсы, партнерство, но мы понимаем, что должны привлекать кадры со стороны», — подчеркнул Дюков.

Он отметил, что у участников есть шанс попасть в штат «Газпром нефти» или другой крупной организации, если они «понравятся компаниям».

Проект реализуется при поддержке АНО «Россия — страна возможностей».