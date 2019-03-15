Найдены родственники брошенной в московской квартире девочки

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что нашлись родственники пятилетней девочки, брошенной матерью в московской квартире без еды и воды. Об этом в пятницу, 15 марта, омбудсмен сообщила в эфире телеканала «Россия-24».

«Сейчас прокуратура вышла с иском о лишении родительских прав. Нашлись родственники девочки, но еще вопрос этот не проработан. Будет заключение еще соответствующих уполномоченных ведомств по этому поводу, безусловно, будет расследование — ведется сейчас. Дождемся результатов, не будем забегать вперед», — отметила Кузнецова.

Она добавила, что органы опеки получают предложения по оказанию помощи девочке, а также просьбы ее удочерить.

12 марта Ирину Гаращенко, мать ребенка, арестовали на два месяца по обвинению в покушении на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии. В ходе заседания 47-летняя подозреваемая заявила, что вся ситуация вокруг нее и ее дочери — провокация. Также она отрицала, что ее действия могли угрожать жизни ребенка.

10 марта сотрудники МЧС и полиции обнаружили в одной из квартир на Ленинградском шоссе в Москве пятилетнего ребенка. По словам соседей, которые вызвали правоохранителей из-за непрекращающегося плача девочки, ее мать отсутствовала несколько дней. При этом квартира, в которой находился ребенок, не соответствовала санитарным нормам и была завалена гниющим мусором.

Мать девочки задержали, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Также сообщалось, что у ребенка были выявлены признаки анорексии и отсутствие социальных навыков. В частности, она не умеет разговаривать и одеваться, а при виде людей кричит и плачет. Кроме того, на ее шее было обнаружено вросшее в кожу украшение.

Позднее врачи констатировали положительную динамику. Как пишет «Газета.ру», ребенка могут выписать не раньше конца марта. По словам главного врача детской городской клинической больницы им. Башляевой Исмаила Османова, у девочки хороший аппетит, она все меньше боится воды, охотно играет и улыбается. При этом ребенок произносит только одно слово — «тапочки».