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Facebook ускорит поиск и удаление интимного контента

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook внедрит технологию, позволяющую обнаруживать интимные фото и видео, размещенные в соцсети и Instagram без разрешения их владельцев. После обнаружения соцсеть будет удалять контент.

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«Для более быстрого реагирования мы объявляем о новой технологии поиска такого контента», — приводит 15 марта «РИА Новости» сообщение компании. В настоящее время изображения интимного характера, размещенные без разрешения присутствующих на них людей, удаляются, повторная публикация не допускается.

В Facebook пояснили, что после обнаружения интимного контента специалист компании рассмотрит его и, если видео или изображение не соответствует нормам сообщества, его удалят.

«И в большинстве случаев также будем отключать возможность обмена интимными изображениями без разрешения лиц, присутствующих на них», — пояснили в компании.

Facebook запустит центр для поддержки пострадавших, где, в том числе, можно будет найти инструкции по удалению интимного контента на платформах соцсети.

Ранее 15 марта стало известно, что два топ-менеджера, в том числе один из ключевых работников Крис Кокс, уходят в отставку после серьезного сбоя в работе приложений Facebook. 13 марта пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp по всему миру жаловались на сбой в работе соцсетей.

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