Росгидромет предупредил о сходах лавин на курортах Северного Кавказа

Большинство курортов Северного Кавказа находятся в зоне лавинной опасности. Об этом «РИА Новости» рассказал директор Росгидромета Максим Яковенко.

По его совам, угроза схода лавин присутствует во всех регионах Северного Кавказа, за исключением трех курортов Красной Поляны.

«На ряде курортов элементарная защита от лавин не сделана, предупредительные спуски не проводятся», — цитирует Яковенко RT.

Специалист также отметил, что в ближайшее время в горах начнется снеготаяние, что приведет к сильному сходу лавин.

28 февраля сообщалось, что в Карачаево-Черкесии семеро горнолыжников попали под лавину, один из них погиб, еще двое были госпитализированы в тяжелом состоянии.