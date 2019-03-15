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Житель Владимирской области ожидает суда за хищение 1 т металлолома

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Во Владимирской области житель Гусь-Хрустального района ожидает суда за хищение почти 1 т металлолома. Расследование уголовного дела завершено, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

По версии следствия, в сентябре 2018 года он проник на территорию приусадебного участка частного дома и похитил свыше 440 кг лома черного металла. Той же осенью он совершил еще два «набега» на тот же приусадебный участок. В общей сложности он смог похитить 922 кг металлолома, пишет ИА «Владимирские новости».

Подозреваемого удалось задержать в ходе оперативно-разыскных действий. Было установлено, что похищенное он сдавал в пункт приема металлолома. Вырученные за него деньги он тратил на личные нужды.

Расследование уголовного дела завершено и передано в суд для рассмотрения его по существу.

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