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Возбуждено дело о гибели ребенка под упавшим с крыши снегом в Якутии

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Об исчезновении восьмилетнего мальчика в Якутии полицейские узнали из WhatsApp, но спасти его жизнь не успели. Родители слишком долго пытались найти ребенка самостоятельно, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на ТайгаПост.

Трагедия произошла в поселке Нижний Куранах Алданского района. Во время прогулки 7 марта с двумя друзьями мальчик залез на крышу полусгоревшего дома. С крыши повалил снег. Двое детей потеряли друга из виду и подумали, что он ушел домой. Поисковая операция началась лишь на следующий день после рассылки в WhatsApp. Тело ребенка нашли в сугробе. Эксперты установили, что мальчик замерз насмерть.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Известно, что коммунальными службами дом не обслуживался, хотя там проживали люди.

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