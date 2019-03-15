Экспонаты основного фонда Музея Рублева не хранились на сгоревшем складе

Замдиректора Музея имени Андрея Рублева по развитию Светлана Липатова рассказала, что на сгоревшем в Москве складе не хранились экспонаты основного фонда.

По ее словам, там находилась полиграфическая продукция учреждения в виде каталогов выставок, а также копии фресок Дионисия и Феофана Грека, выполненные в XX веке.

«Они не входят в состав государственного музейного фонда, это предметы, находящиеся в составе научно-вспомогательного фонда музея, который отличается по правилам хранения и другим особенностям», — цитирует Липатову ТАСС в пятницу, 15 марта.

В каком состоянии находятся работы из не основного фонда, она уточнить не смогла, так как сотрудникам музея до сих пор не удалось попасть на место пожара. По словам Липатовой, необходимый допуск они получили лишь сегодня.

Пожар на складе музея на 1-й Магистральной улице в Москве произошел 10 марта. По данным МЧС, складское здание горело с третьего по первый этаж на площади около 2 тыс. кв. м. Кроме того, произошло обрушение конструкций, площадь которого превысила 1 тыс. кв. м.

Сообщалось, что во время ЧП были уничтожены 62 копии древних фресок Феофана Грека и копии алтаря храма Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря в натуральную величину. Из них 40 экспонатов регулярно вывозились на выставки за границей и пользовались большим успехом, так как их оригиналы были утрачены.