Средний чек по операциям по картам VISA в России снизился на 5% за год

Средний чек по платежам, которые россияне осуществляют картами Visa, снизился за последние 12 месяцев на 5%, до 860 рублей. Об этом 15 марта рассказала генеральный директор компании Visa в России Екатерина Петелина.

«У нас средний чек в целом падает, и мы считаем это здоровой тенденцией, потому что падение свидетельствует о том, что по картам оплачивают не только отдельные дорогие покупки, но карты всё больше и больше переходят в категорию оплаты (товаров и услуг. — Ред.) для ежедневного потребления», — цитирует ее ТАСС.

При этом она отметила, что оборот компании растет, как и количество операций по платежным картам.

11 марта стало известно, что международная платежная система Visa увеличит увеличит сумму покупок, не требующих ввода ПИН-кода при бесконтактной оплате, до 3 тыс. рублей.

С 4 марта владельцы карты «Мир» получили возможность оплачивать товары и услуги с помощью сервиса Mir Pay на своих смартфонах.

7 февраля сообщалось, что россияне стали чаще использовать в магазинах смартфоны, позволяющие оплачивать покупки бесконтактным способом. В прошлом году количество подобных транзакций по сравнению с 2017 годом увеличилось в пять раз и составило около 133 млн.