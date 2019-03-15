Россия потребовала более уважительного отношения к послу в Белоруссии

В Москве ожидают более уважительного отношения пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза к российскому послу в Минске Михаилу Бабичу. Соответствующее заявление в пятницу, 15 марта, сделал замглавы внешнеполитического ведомства РФ Григорий Карасин, пишет «РИА Новости».

Ранее, в пятницу, Глаз прокомментировал интервью Бабича об отношениях Москвы и Минска. Он порекомендовал послу проявить уважение, «вникнуть в специфику страны пребывания» и не быть «адептом публичной дипломатии». В ответ на это Бабич заявил, что спокойно отнесся к критике в свой адрес, отметив, что российская сторона успевает читать и анализировать всю поступающую информацию, а за формами подачи «нужно понимать содержание».

В интервью российский посол говорил о недопустимости конкуренции между ЕАЭС и Союзным государством, об исчезновении торговых барьеров между Москвой и Минском, о которых заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко, а также о готовности России помогать Белоруссии защищать ее суверенитет в случае угроз со стороны Запада.

10 января на совещании по социально-экономическому развитию Белоруссии Лукашенко назвал глупыми и «притянутыми за уши» разговоры об объединении с Россией, которое не подразумевается соглашением о создании Союзного государства. Также глава государства заявил, что Россия может потерять Белоруссию как союзника, если страны не договорятся по компенсации потерь в связи с налоговым маневром в нефтяной сфере.

На следующий день Лукашенко предупредил, что многие страны хотят «пробовать на зуб» Белоруссию. Бабич в интервью ответил, что если Лукашенко намекал на Россию, то подобные заявления выглядят «совсем не по-партнерски». При этом Россия готова помогать Белоруссии защищать ее суверенитет.