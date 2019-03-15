Директор предприятия на Колыме не заплатил налоги на 24 млн рублей

В Магаданской области руководитель предприятия по добыче руд и песков драгоценных металлов уклонился от уплаты налогов за два году на сумму более 24 млн рублей.

Директор в 2018 году представил в налоговый орган заведомо недостоверные сведения в декларациях по налогу на добавленную стоимость. об этом сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе УМВД России по региону.

Ранее полицейскими был выявлен аналогичное преступление, совершенное этим руководителем в 2017 году. По указанным фактам возбуждены уголовные дела.