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Директор предприятия на Колыме не заплатил налоги на 24 млн рублей

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В Магаданской области руководитель предприятия по добыче руд и песков драгоценных металлов уклонился от уплаты налогов за два году на сумму более 24 млн рублей.

Директор в 2018 году представил в налоговый орган заведомо недостоверные сведения в декларациях по налогу на добавленную стоимость. об этом сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе УМВД России по региону.

Ранее полицейскими был выявлен аналогичное преступление, совершенное этим руководителем в 2017 году. По указанным фактам возбуждены уголовные дела.

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