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Многодетные семьи в Карелии получат средства на покупку коровы

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В Республике Карелия малообеспеченные многодетные семьи, проживающие в сельской местности, получили возможность приобрести молочных коров на средства социального контракта. Перечень направлений использования таких средств расширили по инициативе главы региона Артура Парфенчикова.

В рамках социального контракта предусмотрено предоставление до 200 тыс. рублей малообеспеченным многодетным семьям. Средства могут быть направлены на строительство или ремонт дворовых помещений для скота, доставку и страхование животного, приобретение коровы айрширской породы и кормов, пишет ИА «Карелinform».

Соответствующие изменения были внесены в 2018 году в ведомственную целевую программу «Адресная социальная помощь».

В прошлом году такой возможностью воспользовались пять семей. По данным Минсоцзащиты республики, в этом году данным видом соцпомощи могут воспользоваться до 90 семей.

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