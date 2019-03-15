Собянин рассказал о наказании для неоплачивающих парковку «хитрецов»

Автомобили водителей, пытающихся избежать оплаты парковки, всё равно будут эвакуировать по решению антитеррористической комиссии. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин 15 марта.

Ранее в Сети опубликовали фото, сделанное на платной парковке в Москве. На снимке были две машины без номерных знаков, пристегнутые друг к другу велосипедным замком, закрепленным на ручках задних дверей.

Градоначальник заявил, что данный способ уклонения от оплаты «вовсе не нов» и к нему зачастую прибегают «владельцы не самых бедных машин». Собянин посоветовал не повторять этот опыт.

«Но, во-первых, это вызывает вполне оправданное негодование законопослушных автомобилистов. А, во-вторых, «хитрецов» эвакуируют по решению антитеррористической комиссии. То же произойдет и с пристегнутыми друг к другу машинами», — написал мэр в личном блоге.

Также градоначальник добавил, что платные парковки вводятся не ради пополнения бюджета, а для регулирования трафика машин. В противном случае Москва вернется к «транспортному коллапсу».

В феврале столичные власти зафиксировали снижение занятости платных парковок на 12% после обновления тарифов. Среднее время стоянки также сократилось и теперь не превышает 50 минут.