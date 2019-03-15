Кино будет: продвижение лент за рубежом предложат оплатить государству

Кинематографисты просят правительство найти средства из федерального бюджета на продвижение российского кино в других странах. Такое предложение прозвучало на заседании правсовета по развитию отечественной кинематографии. Оно прошло на площадке «Мосфильма» под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева.

В 2018 году общий объем финансирования кинематографа составил 8,989 млрд рублей, в прокат вышло 142 фильма российского производства (27,3% от общего числа картин, вышедших в 2018 году). Кассовые сборы отечественных лент в 2018-м достигли 13,8 млрд рублей (рост — 6,1% по сравнению с 2017 годом), а совокупная посещаемость — 57,9 млн зрителей (рост — 5,9%).

В прошлом году была продолжена реализация программы по переоборудованию кинозалов в населённых пунктах РФ с численностью населения до 500 тыс. человек. Переоборудование осуществляется современной техникой, 50% экранного времени в переоснащенных кинозалах отдается российскому кино.

— Отрасль в прошлом году показывала неплохую динамику, люди стали чаще ходить в кино, выросли кассовые сборы отечественных фильмов — почти до 14 млрд рублей, что на 6% больше, чем в 2017 году. Этому способствовал целый ряд факторов, в том числе и работа Фонда кино, — отметил Дмитрий Медведев. — Мы видим эти результаты в кинотеатрах по всей стране. При поддержке фонда стали снимать больше фильмов в разных жанрах, в том числе фильмы, которые стали лидерами проката. Оценивать всё это в конечном счёте должны сами зрители.

Открыто 789 кинозалов в 79 субъектах, из них 359 начали работу в 2018 году, в том числе в ранее не охваченных регионах (Магаданская область, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Сахалинская область, Республика Тыва, Севастополь).

— Важное направление — это продвижение наших фильмов за рубеж. Картины наших режиссеров, конечно, участвуют в различных конкурсных программах, хотя это и достаточно непростая задача, — добавил председатель правительства.

В 2018 году в рамках международного сотрудничества в области кинематографии было проведено 56 российских киномероприятий в 36 странах. Российские фильмы приняли участие в семи международных кинофестивалях за рубежом, по итогам которых были отмечены 20 призами.

По данным Фонда кино, количество российских лент, вышедших в прокат за границей с 2015 года по настоящее время, увеличилось в два раза (с 44 до 87 фильмов), а совокупные кассовые сборы отечественных фильмов на внешних рынках выросли почти в три раза — с $15 млн до $41,2 млн.

— Показ нашего кино за рубежом — это не только вопрос денег, это продвижение наших ценностей, образа жизни, представлений о добре и зле. Это не мягкая, а жесткая сила. Не случайно «Движение вверх» запретили к показу в ряде государств бывшего СССР. И сильно ограничили в США, — сказал глава Минкультуры Владимир Мединский — Мы снимаем кино мирового уровня. Могу ответственно заявить, что спортивное, военное кино, кино про космос, драматические сериалы мы снимаем на уровне лучших мировых стандартов. А может быть, и лучше.

Кинематографисты предлагают ежегодно выделять порядка 400 млн рублей через Российский экспортный центр на международную поддержку российского кино.

— На площадке Фонда кино мы предлагаем создать оператора, который будет координировать усилия по продвижению российского кино на международных рынках. Учредителями этого оператора могут стать медиахолдинги, — сказал режиссер Федор Бондарчук.

Также деятели искусства попросили рассмотреть возможность внедрения в России правил «рибейта» — возмещения части затрат организациям кинематографистов. Во многих европейских странах задействован налоговый механизм возмещения иностранным компаниям, снимающим кино на их территории, до 20% от затрат, в том числе речь идет о расходах на гостиницы, аренду павильонов и так далее. Председатель правительства обещал этот вопрос рассмотреть.