«ВАЗ» сбил школьника на тротуаре и скрылся под Волгоградом

В городе Котельниково Волгоградской области на школьника на тротуаре наехал ВАЗ-2107. Десятилетний мальчик был доставлен в больницу.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла в четверг, 14 марта, около одного из домов на улице Пушкина. Десятилетний мальчик шел по тротуару, когда на него наехал ВАЗ-2107. После наезда легковушка скрылась.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травму и был доставлен в медицинское учреждение.

Были проведены розыскных мероприятия. Скрывшегося с места ДТП водителя удалось задержать. Им оказался 28-летний местный житель. Обстоятельства аварии устанавливаются.