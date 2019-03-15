Прямой эфир

«ВАЗ» сбил школьника на тротуаре и скрылся под Волгоградом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Котельниково Волгоградской области на школьника на тротуаре наехал ВАЗ-2107. Десятилетний мальчик был доставлен в больницу.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла в четверг, 14 марта, около одного из домов на улице Пушкина. Десятилетний мальчик шел по тротуару, когда на него наехал ВАЗ-2107. После наезда легковушка скрылась.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травму и был доставлен в медицинское учреждение.

Были проведены розыскных мероприятия. Скрывшегося с места ДТП водителя удалось задержать. Им оказался 28-летний местный житель. Обстоятельства аварии устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Женщину-пешехода насмерть сбили на обочине дороги в Омске
Внедорожник наехал на четырехлетнего мальчика под Волгоградом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017