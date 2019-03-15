Вашингтон оценил площадь под контролем ИГ в Сирии в 1 кв. км

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) контролируют территорию площадью менее 1 кв. км, заявил в пятницу, 15 марта, спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в ходе онлайн-брифинга.

«Мы почти заканчиваем кампанию вдоль Евфрата, цель которой лишить «халифат» последних территориальных владений. У них несколько сотен бойцов», — сказал Джеффри, цитирует РБК.

По его словам, общая численность сторонников ИГ оценивается приблизительно в 15–20 тыс. человек в Сирии и Ираке.

28 февраля спецпосланник генсека Организации Объединенных Наций по Сирии Гейр Педерсен во время выступления в Совбезе ООН заявил, что «Исламское государство» разгромлено, хотя угроза его возрождения сохраняется.

16 февраля стало известно, что Пентагон при участии европейских стран разрабатывает план по созданию буферной зоны на северо-востоке Сирии. Согласно этому плану союзники развернут там около 1,5 тыс. солдат. В случае реализации задуманного американский президент Дональд Трамп готов оставить в республике около 200 военных для помощи в командовании, управлении и разведке.

В декабре прошлого года Трамп объявил о победе над боевиками в САР и сообщил о скором выводе войск США из республики. После этого сроки ухода постоянно передвигались. Кроме того, Вашингтон не исключал, что часть военных останется в стране.