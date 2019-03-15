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Жители Сахалина получают компенсации за автомобили на газе

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В Южно-Сахалинске возводят вторую газозаправочную станцию для автомобилей — на перекрестке улиц Пуркаева и Железнодорожной. На начало года в регионе зарегистрировано 518 автомобилей, использующих голубое топливо. Врио губернатора Сахалина Валерий Лимаренко поставил задачу уже к концу этого года удвоить число таких машин.

В четвертом квартале 2019 года будет введена в эксплуатацию вторая газовая заправка в Южно-Сахалинске, а до 2025 на острове планируют открыть девять таких объектов и активнее использовать передвижные заправщики, сообщает ИА SakhalinMedia.

Жителям Сахалинской области возмещается 70% всех затрат на переоборудование автомобилей на газ, а льготным категориям — 100%. Также для автолюбителей, использующих газомоторное топливо, наполовину снижен транспортный налог.

Власти Тамбовской области намерены в этом году продолжить закупку газомоторных автобусов. По информации регионального управления транспорта, рассматриваются инвестиционные предложения по установке газонаполнительных компрессорных станций. Планируется достроить такую заправку в Тамбове. В списке вариантов также оказались Мичуринск, Кирсанов, Уварово и федеральные трассы

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