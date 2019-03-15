Культурные ценности передали таможенники музеям Брянска

Сотрудники Брянской таможни передали областному художественному музейно-выставочному центру и краеведческому музею предметы, представляющие культурную ценность. Речь идет о вещах, изъятых на границе.

Краеведческий музей принял части икон-складней, кресты, значки и книги. Как отмечает онлайн-издание «Брянские новости», самый ценный экземпляр — это «Библейская история. Ветхий Завет». Издание пыталась провезти через границу жительница Украины, которая направлялась в Москву. Эксперты полагают, что книга может стоить около 35 тыс. рублей.

Художественному музею передали пять икон, среди которых «Святой Великомученик Зосима» и «Святой Великомученик Георгий и Преподобная Мария Египетская». Они были написаны в XIX – начале XX века.

В музей также попадут две картины неизвестных авторов. Полотно «Турки на молитве» было написано в 1912 году, а картина с изображением малороссийского сельского пейзажа — в конце XIX века.

По словам начальника Брянской таможни Игоря Ерошина, стоимость ценностей составляет около 150 тыс. рублей. Однако историческую и культурную значимость этих предметов оценить невозможно.