Нападающий «Арсенала» надел маску Черной пантеры после дубля в ворота «Ренна»

Нападающий футбольного клуба «Арсенал» Пьер-Эмерик Обамеянг надел на себя маску главного героя фильма «Черная пантера», снятого по комиксам Marvel, оформив дубль в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Ренна». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Как пишет «Спорт-Экспресс», второй мяч Обамеянг забил на 73-й минуте игры и сделал счет 3:0 в пользу «канониров». Во время празднования второго гола футболист надел маску Черной пантеры.

«Мне нужна была маска, которая олицетворяла бы меня. И это Черная пантера. В Габоне мы называем национальную команду «Пантеры»! Поэтому такая маска идеально мне подходила», — объяснил свой поступок футболист.

