Нападающий «Арсенала» надел маску Черной пантеры после дубля в ворота «Ренна»

Нападающий футбольного клуба «Арсенал» Пьер-Эмерик Обамеянг надел на себя маску главного героя фильма «Черная пантера», снятого по комиксам Marvel, оформив дубль в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Ренна». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

⚫️ W A K A N D A F O R E V E R ⚫️ pic.twitter.com/KpPA6ZxjvE — Arsenal FC (@Arsenal) 14 марта 2019 г.

Как пишет «Спорт-Экспресс», второй мяч Обамеянг забил на 73-й минуте игры и сделал счет 3:0 в пользу «канониров». Во время празднования второго гола футболист надел маску Черной пантеры.

«Мне нужна была маска, которая олицетворяла бы меня. И это Черная пантера. В Габоне мы называем национальную команду «Пантеры»! Поэтому такая маска идеально мне подходила», — объяснил свой поступок футболист.

"I needed a mask which represents me. It’s the Black Panther and in Africa, in Gabon, we call the national team the Black Panthers of Gabon... It represents me."



🗣 @Aubameyang7 pic.twitter.com/HJfJFDVRYx — Arsenal FC (@Arsenal) 14 марта 2019 г.

Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу «Арсенала».

11 марта сообщалось, что лондонский футбольный клуб «Арсенал» извинился перед защитником «Манчестер Юнайтед» Крисом Смоллингом за происшествие с болельщиком во время матча Английской премьер-лиги (АПЛ). Фанат выбежал на поле и толкнул защитника «МЮ» Криса Смоллинга, когда футболисты «Арсенала» праздновали второй гол, а соперники возвращались на свои позиции на поле.