Проверка не выявила неполадок у севшего в Сыктывкаре Boeing «Алросы»

Пассажирский самолет Boeing 737-800 NG авиакомпании «Алроса», который совершил вынужденную посадку в Сыктывкаре, благополучно вылетел в Москву. Никаких неполадок проверка не выявила. Об этом в пятницу, 15 марта, сообщил гендиректор авиаперевозчика Андрей Гулов.

Ранее стало известно о вынужденной посадке Boeing, летевшего в столицу из Мирного.

Командир воздушного судна заподозрил во время полета неполадки и принял решение совершить промежуточную посадку на запасном аэродроме.

«Борт был осмотрен техническим персоналом аэропорта Сыктывкара, который провел дополненные проверки всех систем и оборудования», — цитирует Гулова телеканал «Звезда».

Во время технического обследования лайнера пассажиры находились в помещении аэровокзала.

14 марта американская компания Boeing решила приостановить поставки самолетов модели 737 MAX в связи с несколькими авиакатастрофами. После ЧП полеты самолетов этого типа запретили Евросоюз, Канада, Турция, Украина, Индонезия, Южная Корея, Китай, Оман, Малайзия, Сингапур, Австралия, Грузия. От использования лайнеров отказались многие авиакомпании по всему миру, в том числе российская S7.