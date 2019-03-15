Легенды российского хоккея приедут в Тулу

Легендарные российские хоккеисты намерены принять участие в церемонии закрытия сезона на Губернском катке в Туле. Она состоится 22 марта.

На спортивный праздник по приглашению губернатора Алексея Дюмина приедут Валерий Каменский, Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Павел Буре, Алексей Касатонов, Сергей Федоров, Александр Кожевников, Алексей Жамнов и другие. Впервые звезды советского и российского хоккея сыграют в матче против сборной ночной хоккейной лиги Тульской области, сообщает ИА «Тульские новости».

Губернский каток открывают на центральной площади Тулы второй год подряд. В этом сезоне его площадь сделали больше, чем в предыдущую зиму. Там могут одновременно кататься 250 человек.