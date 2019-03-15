Эксперты рассказали о выборе мест в самолете для комфортного перелета

Места в самолете пассажирам следует выбирать в соответствии со своими предпочтениями и страхами, чтобы полет прошел в максимально комфортных условиях. Об этом британскому таблоиду The Sun рассказали эксперты.

По словам пилота Джонни Ноулсона, для тех людей, кто боится турбулентности, лучше всего выбрать место в середине салона поближе к крыльям и не садиться в хвостовой части. Те, кто ищет самое тихое место в салоне, должен садиться как можно дальше от двигателей самолета. Если такие места уже заняты, лучше выбрать место у прохода.

«Да, вид менее привлекательный, зато намного тише», — приводит слова Ноулсона телеканал «360».

Те, кто боится заболеть, основатель сайта о выборе мест в самолете Дэн Суски посоветовал не выбирать сиденья, которые расположены у дверей, потому что чаще всего температура воздуха там ниже, чем в остальной части самолета. По его словам, самыми теплыми являются места в задней части лайнера.

В хвостовой части воздушного судна комфортно себя будут чувствовать те, у кого с собой много ручной клади, а также пассажиры с детьми, поскольку туалеты и пеленальные столики обычно находятся именно там. Для тех же, кто хочет раньше остальных получить еду, нужно садиться в передней части самолета, пишет «Федеральное агентство новостей».

В 2018 году авиастроительный концерн Airbus и ателье Zodiac Aerospace объявили, что для пассажиров экономкласса в самолетах появятся боксы для сна. Их концепция была представлена на выставке Aircraft Interiors Expo 2018 в Гамбурге.