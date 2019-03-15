Пьяных водителей маршруток поймали в ходе рейдов на Ставрополье

В Ставропольском крае прошла спецоперация «Автобус», в рамках которой удалось выявить двух пьяных водителей маршруток. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Проверки прошли на стационарных постах при въезде в край и в ряде городов и районов. Так, в городе Будденовск удалось остановить микроавтобус под управлением 29-летнего мужчины, который оказался пьян. Он был отстранен от управления машиной, а пассажирам был предоставлен другой транспорт, пишет NewsTracker.

Аналогичная ситуация произошла в Ставрополе. В вечернее время была остановлена маршрутка с пьяным водителем. Пассажиров в момент рейда в салоне не было.

Оба водителя отказались проходить медицинские освидетельствование. В отношении них были составлены административные материалы.