Двух туристов из Швейцарии спасли на горе Мтирала в Грузии

Двух туристов из Швейцарии спасли сотрудники службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии. Об этом в пятницу, 15 марта, сообщает ведомство.

«Поисковые работы проводились минувшей ночью на протяжении нескольких часов в сложных метеорологических условиях», — цитирует сообщение ТАСС.

Граждане Швейцарии потерялись во время туристического похода на гору Мтирала (высота над уровнем моря — 1 381 м.) около города Батуми. Спасатели искали туристов несколько часов. После того, как туристов нашли, их вывезли в безопасное место, передает НСН. Жизни швейцарцев вне опасности.

Накануне спасатели помогли группе из 10 экстремалов, которые заблудились в районе села Териберка в Мурманской области. Спортсмены занимались снежным виндсерфингом.