Прямой эфир

Двух туристов из Швейцарии спасли на горе Мтирала в Грузии

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Двух туристов из Швейцарии спасли сотрудники службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии. Об этом в пятницу, 15 марта, сообщает ведомство.

«Поисковые работы проводились минувшей ночью на протяжении нескольких часов в сложных метеорологических условиях», — цитирует сообщение ТАСС.

Граждане Швейцарии потерялись во время туристического похода на гору Мтирала (высота над уровнем моря — 1 381 м.) около города Батуми. Спасатели искали туристов несколько часов. После того, как туристов нашли, их вывезли в безопасное место, передает НСН. Жизни швейцарцев вне опасности.

Накануне спасатели помогли группе из 10 экстремалов, которые заблудились в районе села Териберка в Мурманской области. Спортсмены занимались снежным виндсерфингом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Собянин назвал число посетивших Москву в 2018 году туристов
Введение платы за въезд в Венецию коснется приезжающих на день

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017