Брянские автобусы уличили в простаивании

В Брянске не все недавно закупленные «синие автобусы» выходят на рейсы. Это заметил губернатор Александр Богомаз. Работу городского пассажирского автотранспортного предприятия раскритиковали на заседании в региональном правительстве.

Глава области напомнил, что все современные транспортные средства предоставили предприятию бесплатно, а не в лизинг, как практиковалось несколько лет назад. Несмотря на это, на линию выходят лишь 122 автобуса, остальные простаивают.

По словам Богомаза, вопросы возникают по накладным расходам, по зарплате водителей. Он распорядился загрузить новые транспортные средства и, если необходимо, проработать новые маршруты, сообщает NASHBRYANSK.RU.

В январе 2019 года сообщалось, что автобусный парк Брянска полностью обновлен. В город поступило 167 автобусов на сумму 666,5 млн рублей.