Детский сад в ЕАО проверяют из-за жалоб на рукоприкладство сотрудника

Муниципалитет и прокуратура проводят проверку по соблюдению законодательства об образовании и защите детей в одном из детских садов Биробиджанского района ЕАО. Действия руководства и персонала требуют серьезной оценки, считает заместитель главы администрации Роман Карепов. Выводы рабочей группы будут обнародованы до 22 марта.

Как следует из обращения группы родителей в прокуратуру, музыкальный работник допускал рукоприкладство и оскорбления в адрес детей, сообщает ИА ЕАОMedia. Инцидент произошел 28 февраля.

«Одна из воспитателей привела старшую группу на внеплановое занятие к музыкальному руководителю по подготовке концерта к 8 Марта. По словам воспитателя, музыкальный работник некорректно повела себя по отношению к двум девочкам», — рассказал Роман Карепов.

Родители двух девочек обратились в областную детскую больницу для медосвидетельствования детей. Полиция отказала в возбуждении административного производства. Музыкальный работник находится на больничном. По словам Романа Карепова, обстановка в коллективе оставляет желать лучшего.