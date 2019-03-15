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Детский сад в ЕАО проверяют из-за жалоб на рукоприкладство сотрудника

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Муниципалитет и прокуратура проводят проверку по соблюдению законодательства об образовании и защите детей в одном из детских садов Биробиджанского района ЕАО. Действия руководства и персонала требуют серьезной оценки, считает заместитель главы администрации Роман Карепов. Выводы рабочей группы будут обнародованы до 22 марта.

Как следует из обращения группы родителей в прокуратуру, музыкальный работник допускал рукоприкладство и оскорбления в адрес детей, сообщает ИА ЕАОMedia. Инцидент произошел 28 февраля.

«Одна из воспитателей привела старшую группу на внеплановое занятие к музыкальному руководителю по подготовке концерта к 8 Марта. По словам воспитателя, музыкальный работник некорректно повела себя по отношению к двум девочкам», — рассказал Роман Карепов.

Родители двух девочек обратились в областную детскую больницу для медосвидетельствования детей. Полиция отказала в возбуждении административного производства. Музыкальный работник находится на больничном. По словам Романа Карепова, обстановка в коллективе оставляет желать лучшего.

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