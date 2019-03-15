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Депутата Госдумы задержали по обвинению во взятке в 3 млрд рублей

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Фото: ruspekh.ru
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Депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова задержали по обвинению в получении взятки размером в 3,4 млрд рублей. Об этом 15 марта сообщает ТАСС.

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По словам его адвоката Игоря Трунова, депутата вызвали в Екатеринбург на допрос к следователю, а уже по прибытии его задержали и доставили в суд, где в настоящее время решается вопрос о мере пресечения для него.

Белоусову предъявлено обвинение статье УК РФ «Получение взятки».

«Вину мой подзащитный не признает», — подчеркнул юрист.

Следователь просит арестовать Белоусова в рамках дела экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича о взяточничестве, пишет агентство «РИА Новости».

18 июня 2018 года Генпрокуратура обратилась в Госдуму с просьбой лишить Белоусова депутатской неприкосновенности для привлечения его к ответственности по уголовному делу о коррупции.

Позже, в декабре, Госдума дала согласие. Решение поддержали 353 парламентария, против проголосовал 21 человек, воздержались двое.

Белоусов был деловым партнером обвиняемого в получении взятки и объявленного в международный розыск экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Следствие считает, что они, действуя совместно с другими соучастниками, получили за покровительство от представителей холдинга «Автобан» взятку размером 3,4 млрд рублей.

Уголовное дело было возбуждено в 2017 году Главным следственным управлением СК РФ по статьям Уголовного кодекса «Получение взятки в особо крупном размере», «Дача взятки в особо крупном размере», а также «Посредничество во взяточничестве».

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