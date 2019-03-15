Телеведущую и певицу Ольгу Бузову заметили в экономклассе самолета. Судя по сделанным очевидцами фотографиям, артистка заняла сразу два кресла.

Как сообщает Starhit, кадры были сделаны во время одного из перелетов в рамках гастрольного тура. Соседи Бузовой по самолету отметили, что 33-летняя телеведущая почти весь перелет спала и вела себя скромно. Представитель певицы рассказал, что такая ситуация действительно была, хотя в ее концертном райдере прописан пункт о полете только бизнес-классом.

«Но бывают разные обстоятельства, к которым она, как настоящий профессионал, всегда готова и относится с пониманием, — сказал он.

Представитель отметил, что самолет оказался настолько маленьким, что в нем не было бизнес-класса.

7 февраля Бузова рассказала подписчикам в Instagram о том, что ей до сих пор приходится снимать жилье и она хочет приобрести собственную квартиру.