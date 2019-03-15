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СМИ сообщили о готовящемся покушении на Порошенко

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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В социальных сетях и СМИ Украины распространилась информация о подготовке покушения на главу государства Петра Порошенко во время поездки политика в Закарпатье.

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Об этом в Сети написал активист из Ужгорода. В своей публикации он назвал имя заказчика и исполнителя, пишет 15 марта Страна.ua. «Прошу считать мой пост как официальное сообщением о готовящемся преступлении», — подчеркнул житель города.

Однако позже мужчина удалил свое сообщение как и из официальной группы Ужгорода в Facebook, так и с личной страницы самого активиста. Убийство Порошенко якобы используют в целях расшатывания ситуации в регионе, добавляет «Газета.ру».

Украинский лидер посещает регионы страны в рамках президентской кампании. 13 марта в Чернигове представители украинской партии «Национальный корпус» освистали его с криками «Позор!» и «Вон, долой!».

11 марта представители «Национального корпуса» во главе с депутатом Верховной рады Андреем Билецким попытались сорвать выступление украинского лидера в Житомире.

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