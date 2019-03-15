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Угроза штрафа нависла над Украиной из-за отказа от «Евровидения»

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Фото: Global Look Press/Serg Glovny/ZUMAPRESS
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Украину могут оштрафовать за отказ от участия в «Евровидении-2019». Об этом ТАСС рассказал официальный представитель Европейского вещательного союза (ЕВС) Дэвид Гудман.

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По его словам, возможные штрафные санкции в отношении Киева рассмотрят по завершении конкурса. Гудман добавил, что в настоящее время ЕВС и Израильская корпорация общественного вещания «Кан» сосредоточены на том, чтобы сделать конкурс зрелищным событием, а все остальные вопросы будут решаться потом.

Гудман пояснил, что решение по поводу Украины будет приниматься в контакте с референтной группой, которая руководит конкурсом, сообщает телеканал «360». При этом Гудман выразил надежду, что в мае в Тель-Авиве выступят представители всех участвующих в конкурсе стран, пишет «Газета.ру».

Финалистка украинского национального отбора на «Евровидение» Maruv отказалась от участия в конкурсе, поскольку национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) предложила исполнительнице контракт с кабальными условиями. Также певица добавила, что не хочет выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции украинских политиков. Также в Израиль отказались ехать и другие исполнители, вошедшие в тройку победителей отбора.

Россию на «Евровидении-2019» представит Сергей Лазарев с песней Scream. Maruv ранее заявила, что планирует болеть за него.

Полуфиналы и финал 64-го европейского песенного конкурса пройдут 14–18 мая в Израиле.

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