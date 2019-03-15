«ВКонтакте» назвала самые частые проблемы российских бизнесменов

Предприниматели в России чаще всего обеспокоены наймом сотрудников и поиском клиентов, это следует из опроса, проведенного «ВКонтакте» и исследовательской компанией ResearchMe.

Оказалось, что чаще всего проблемы с бизнесом беспокоят предпринимателей из Северо-Кавказского федерального округа и именно там самый большой по России процент предпринимателей от общего числа респондентов — 51% против 21% работающих по найму и 28% самозанятых.

Наибольшие трудности испытывает бизнес при поиске новых членов команды и привлечении клиентов, так ответил 21% опрошенных. Каждый пятый затрудняется с бухгалтерией, организацией труда, работой с поставщиками и увеличением продаж.

Подавляющее большинство опрошенных предпринимателей (82%) считает, что бизнес подразумевает постоянное решение проблем, а каждый второй испытывает из-за этого стресс. Почти половина (45%) респондентов сталкивается с проблемами время от времени.

Меньше всего предпринимателей беспокоит коммуникация с клиентами и продвижение своих товаров и услуг, а 54% бизнесменов не используют рекламу в интернете для продвижения. 28% тех, кто не работает онлайн, считают, что продвижение в интернете неэффективно, а четверть уверена, что там нет целевой аудитории. Только 21% компаний создает для этого специальный отдел и привлекает команду специалистов.

Как комментирует итоги исследования и мнение бизнесменов менеджер по маркетингу VK Business Наталия Борейко, в интернете есть масса возможностей для эффективного продвижения товаров и услуг. Однако информации об этом очень много, поэтому человеку, ранее не занимавшемуся маркетингом, сложно с ней справиться.

«Люди пробуют заниматься продвижением, получают неудачный кейс и решают больше не рисковать», — пояснила она. «При этом в «ВКонтакте» есть не только множество бесплатных инструментов для ведения бизнеса, но и обучающие материалы, в которых рассказывается, как этими инструментами пользоваться», — пояснила Борейко.

VK Business — платформа для создания, развития и продвижения бизнеса в социальной сети «ВКонтакте». Ею уже пользуются более 400 тыс. предпринимателей. Крупнейшая площадка в России и странах СНГ с аудиторией 97 млн пользователей предлагает полный набор инструментов для бизнеса любого масштаба — создание страницы, запуск рекламных кампаний, оперативная поддержка 24/7, образовательные курсы, программа поддержки предпринимателей #яделаюбизнес, платформа социальной коммерции VK Pay и другие полезные проекты.