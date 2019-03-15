Сокровища фонда Музея имени Андрея Рублева сгорели в Москве

Пожар, произошедший в минувшие выходные на складе лакокрасочных изделий на 1-й Магистральной улице в Москве, уничтожил экспонаты научно-вспомогательного фонда Музея имени Андрея Рублева. Об этом в пятницу, 15 марта, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Уточняется, что речь идет о 62 копиях древних фресок Феофана Грека и копии алтаря храма Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря в натуральную величину. Из них 40 экспонатов регулярно вывозились на выставки за границей и пользовались большим успехом, так как их оригиналы были утрачены.

Сейчас на месте пожара находится руководство музея. По некоторым данным, все сгоревшие произведения не были внесены в государственный музейный фонд.

Пожар произошел 10 марта. По данным МЧС, складское здание горело с третьего по первый этаж на площади около 2 тыс. кв. м. Кроме того, произошло обрушение здания, площадь которого превысила 1 тыс. кв. м.