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Семьи с детьми-инвалидами в Астрахани получили памперсы с браком

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В Астрахани около 500 семей с детьми-инвалидами получили подгузники с браком. Изделия предоставили в региональном отделении Фонда социального страхования.

Как уточняет «Астрахань-24», ведомство заключило договор с краснодарским ООО «Радуга». Именно эта компания выиграла тендер на госзакупки. Однако поставщик прислал в Астраханскую область бракованный товар. У памперсов отрываются липучки, где-то не хватает резинок.

Родители жалуются, что им выдали некачественные подгузники сразу на несколько месяцев. И это уже не первый подобный случай именно с этим поставщиком, сообщает телеканал.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области будет усилен патронаж пожилых на дому. В областном комитете по здравоохранению и социальному развитию отметили, что вид помощи, который предусматривает поддержку в уходе и обслуживания тяжелобольных, инвалидов и стариков, нуждается в совершенствовании.

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