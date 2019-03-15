Илон Маск презентовал новый электрокар Tesla

Глава американской корпорации SpaceX Илон Маск в ночь с 14 на 15 марта презентовал новый электрокар Tesla. Модель Y-SUV (Sport Utility Vehicle) стала второй в линейке компании. В Лос-Анджелесе (США), было показано четыре модификации модели: Standart Range, Long Range, Dual Motor AWD и Perfomance.

Стоимость самой доступной версии автомобиля составит $39 тыс. Она поступит в продажу весной 2021 года. Максимальная скорость автомобиля составит 193 км/ч. Заряда аккумуляторных батарей хватит, чтобы проехать 402 км.

Более дорогие комплектации Y-SUV появятся на рынке осенью следующего года.

Средняя версия автомобиля будет стоить $47 тыс. Запас хода предполагается до 482 км. Максимальная скорость составит 209 км/ч.

Полноприводная версия электрокара обойдется в $51 тыс, сообщает телеканал «Звезда».

Версия Tesla под названием Performance станет самой дорогой — она будет стоить $60 тыс. У электрокара значительно сократится время разгона от ноля до 100 км/ч.