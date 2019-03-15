Прямой эфир

Илон Маск презентовал новый электрокар Tesla

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава американской корпорации SpaceX Илон Маск в ночь с 14 на 15 марта презентовал новый электрокар Tesla. Модель Y-SUV (Sport Utility Vehicle) стала второй в линейке компании. В Лос-Анджелесе (США), было показано четыре модификации модели: Standart Range, Long Range, Dual Motor AWD и Perfomance.

Сядут за руль
От «Победы» до вертолета: личный транспорт российских чиновников

Стоимость самой доступной версии автомобиля составит $39 тыс. Она поступит в продажу весной 2021 года. Максимальная скорость автомобиля составит 193 км/ч. Заряда аккумуляторных батарей хватит, чтобы проехать 402 км.

Более дорогие комплектации Y-SUV появятся на рынке осенью следующего года.

Средняя версия автомобиля будет стоить $47 тыс. Запас хода предполагается до 482 км. Максимальная скорость составит 209 км/ч.

Полноприводная версия электрокара обойдется в $51 тыс, сообщает телеканал «Звезда».

Версия Tesla под названием Performance станет самой дорогой — она будет стоить $60 тыс. У электрокара значительно сократится время разгона от ноля до 100 км/ч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названа дата премьеры электрического кроссовера Tesla Model Y
Вьетнамцы выпустили кроссовер с двигателем от Chevrolet Corvette

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017