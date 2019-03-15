Юбилей знаменитой детской книги отпразднуют в библиотеке Тулы

В Туле в библиотеке «Октава» решили отпраздновать юбилей одной из самых знаменитых детских книг в мире «Очень голодная гусеница». Произведению Эрика Карла в этом году исполняется 50 лет.

Специальные мероприятия, посвященные книге, пройдут 26 марта в лектории библиотеки. Малышей и их родителей ждут мастер-класс по изготовлению игрушечной гусеницы из природных материалов, звенящих и шуршащих деталей, интерактивное чтение самой книги и праздничный торт.

Как отмечает ИА «Тульские известия», с родителями встретится автор пособий и курсов для детей, педагог-психолог Гаяне Агаян. С ней можно будет обсудить ценность и особенности сенсорного развития в дошкольном возрасте, поговорить об этапах и их характерных признаках.

Ранее сообщалось, что в Туле издадут энциклопедию к празднованию 500-летия возведения Тульского кремля. Проект оценили в 4,1 млн рублей.