Авария с участием пассажирского автобуса произошла в Липецке

В Липецке произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. На пересечении улиц Гагарина и Плеханова маршрутка столкнулась с иномаркой. Обошлось без пострадавших.

Очевидцы случившегося, мнение которых приводит GOROD48, утверждают, что в аварии виноват водитель легкового автомобиля. Якобы он стартовал на красный свет и раньше положенного оказался на перекрестке. Обстоятельства ДТП выясняют автоинспекторы.

6 марта сообщалось о крупной аварии с участием автобуса в Липецке. Маршрутка столкнулась с иномаркой, в результате чего шесть человек получили травмы. При аварии у автобуса заклинило двери, пассажиры не сразу смогли выбраться из салона.